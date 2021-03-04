В Чехии стартует восьмой этап КМ по биатлону

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состязаниями в Нове Место (Чехия) биатлонисты сегодня возобновляют старты на этапах Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Восьмой этап Кубка мира начнется с женской эстафеты 4х6 км. Выступят в данном виде программы и белоруски, которые отправятся на дистанцию под шестым стартовым номером. Тренерский штаб сборной страны сделал ставку на Ирину Кривко, Динару Алимбекову, Анну Солу и Елену Кручинкину. Телеканал "Беларусь-5" поведет прямую трансляцию с места событий. Начало в 17.55 по минскому времени.

В пятницу, 5 марта, состоится мужская эстафетная гонка. На 6 марта запланированы два спринтерских старта. В заключительный день соревнований, 7 марта, пройдут мужская и женская гонки преследования.-0-