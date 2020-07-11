В чемпионате Беларуси сегодня БАТЭ примет "Славию", "Шахтер" сыграет с "Городеей"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры футбольного чемпионата Беларуси сегодня проведут домашние матчи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут мозырскую "Славию" (начало в 18.30). В двух предыдущих турах борисовчане проиграли на своем поле гостям из Минска - "Динамо" (0:2) и "Энергетику-БГУ" (0:1), но сегодня настроены только на победу. Мозыряне в прошлом туре победили у себя дома "Слуцк" (3:1).

В Солигорске футболисты "Шахтера", не проигрывающие уже 11 туров кряду, встретятся с "Городеей" (начало в 20.30). На прошлой неделе горняки разгромили в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" (4:1), а городейцы на своем поле сыграли вничью с "Витебском" (2:2).

Также сегодня главный неудачник сезона "Белшина" встретится в Бобруйске с "Торпедо-БелАЗом" (начало в 16.30). В 16-м туре бобруйчане на выезде разошлись миром с футболистами "Минска" (2:2).

Вчера в стартовом поединке 17-го тура "Смолевичи" у себя дома переиграли гостей из "Ислочи" со счетом 3:1.

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман" (Гродно). Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (16 матчей), БАТЭ - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют два форварда солигорского "Шахтера" - Виталий Лисакович и ранее выступавший в "Энергетике-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забившие по девять мячей.-0-