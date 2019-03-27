В чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 сыграют 25 клубов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 сыграют 25 клубов (из России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Словакии, Китая и Финляндии). Такое решение принято на заседании совета директоров КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

В регулярном чемпионате, который продлится до 27 февраля 2020 года, команды проведут по 62 матча. Старт сезона намечен на 1 сентября текущего года. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля. Матч звезд КХЛ пройдет 18-19 января 2020 года в Санкт-Петербурге.

Паузы на Евротур составят шесть дней на каждый этап, а перед чемпионатом мира 2020 года - семь дней. Использование календарных дней для проведения чемпионата КХЛ с учетом пауз будет максимальным - 155 дней, что на пять больше, чем в сезоне-2018/2019.

Календарь регулярного сезона будет представлен 4 июля.

Хоккеисты минского "Динамо" принимали участие во всех 11 предыдущих сезонах и четырежды выходили в плей-офф КХЛ.-0-