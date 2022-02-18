В финале женского олимпийского турнира по керлингу сыграют Великобритания и Япония

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В финале женского олимпийского турнира по керлингу сыграют сборные Великобритании и Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На стадии полуфиналов британки обыграли команду Швеции со счетом 12:11, а японки оказались сильнее представительниц Швейцарии - 8:6. Поединок за золотые медали состоится в последний день Игр, 20 февраля, шведки и швейцарки поспорят за бронзу завтра.
19 февраля пройдет решающий матч мужского олимпийского турнира, где сразятся сборные Великобритании и Швеции. Ранее бронзу у мужчин завоевали канадские керлингисты.-0-