В футбольной Лиге чемпионов определятся очередные участники 1/8 финала

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня определятся еще 3 участника 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самая непредсказуемая ситуация перед заключительными матчами сложилась в группе С. Сегодня ее лидер итальянский "Наполи" сыграет в гостях у английского "Ливерпуля", который также претендует на выход в 1/8 финала. В другом поединке сербская "Црвена Звезда" примет в Белграде гостей французского "Пари Сен-Жермена". Турнирное положение после пяти игровых дней: "Наполи" - 9 очков, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Ливерпуль" - 6, "Црвена Звезда" - 4.

Победитель квартета В испанская "Барселона" сыграет на своем поле с английским "Тоттенхэмом", а итальянский "Интер" в Милане будет соперничать с голландским ПСВ, который уже потерял шансы пробиться в плей-офф еврокубков. Турнирное положение: "Барселона" - 13 , "Тоттенхэм" - 7, "Интер" - 7, ПСВ - 1.

В двух группах участники 1/8 финала чемпионской Лиги уже известны. В квартете А это испанский "Атлетико", который сыграет в гостях у бельгийского "Брюгге", и немецкая "Боруссия", которая на выезде будет соперничать с аутсайдером "Монако". Турнирное положение: "Атлетико" - 12 , "Боруссия" - 10, "Брюгге" - 5, "Монако" - 1.

Из квартета D путевки в плей-офф главного континентального турнира обеспечили португальский "Порту", который выступит в Стамбуле против турецкого "Галатасарая", а также немецкий "Шальке", принимающий в Гельзенкирхене московский "Локомотив". Турецкий и российский клубы ведут борьбу за выход в 1/16 финала второго по рангу турнира - Лиги Европы. Турнирное положение: "Порту" - 13, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 3.

Из других групп Лиги чемпионов пропуска в 1/8 финала досрочно завоевали английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", испанский "Реал", немецкая "Бавария" и голландский "Аякс".-0-