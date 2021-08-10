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10 августа 2021, 08:25

В футбольной Лиге чемпионов определятся все участники плей-офф

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня пройдут повторные поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, после которых определятся все участники матчей плей-офф за выход в групповой этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Киеве донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Генк", который вице-чемпионы Украины обыграли на его поле неделю назад со счетом 2:1. Болгарский "Лудогорец", который выбил из ЛЧ чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер", сыграет в Разграде с греческим "Олимпиакосом". На прошлой неделе их встреча в Пирее завершилась вничью - 1:1. С таким же результатом в Белграде завершилась игра сербской "Црвены звезды" и молдавского "Шерифа". Сегодня в Тирасполе чемпионы Молдовы попытаются добиться победы и пройти в следующий этап квалификации главного континентального турнира. Гораздо сложнее задача у футболистов московского "Спартака", которые на своей арене проиграли португальской "Бенфике" - 0:2, а сегодня проведут поединок в Лиссабоне.

Также сегодня состоятся еще шесть матчей за выход в плей-офф ЛЧ: "Легия" (Варшава, Польша) - "Динамо" (Загреб, Хорватия; первый матч - 1:1), "Славия" (Прага, Чехия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия; 0:2), "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды; 0:3), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция; 1:1), "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехия; 2:0), "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Клуж" (Румыния; 1:1).

Одна пара участников решающего этапа за выход в групповую стадию Лиги чемпионов уже известна - "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания). Первые встречи плей-офф пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.-0-

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