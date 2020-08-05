В футбольной Лиге Европы определятся первые четвертьфиналисты

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после четырехмесячного перерыва, вызванного коронавирусом, возобновятся матчи футбольной Лиги Европы и определятся первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Киеве донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала примет немецкий "Вольфсбург". В их первой встрече 12 марта в Германии украинский чемпион сумел добиться победы с результатом 2:1.

В столице Дании футболисты "Копенгагена" встретятся с новоиспеченным чемпионом Турции клубом "Башакшехир". В их первом матче в Стамбуле турецкая команда выиграла с минимальным перевесом - 1:0.

Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем поле с австрийским клубом ЛАСК. В марте англичане разгромили австрийцев на их арене со счетом 5:0.

В немецком Гельзенкирхене итальянский "Интер" из Милана будет соперничать с испанским "Хетафе". В этой паре участник 1/4 финала определится в одном поединке. Так же, как и в другом испанско-итальянском противостоянии "Севилья" - "Рома". Эти соперники встретятся завтра в немецком Дуйсбурге.

6 августа пройдут еще три повторных матча 1/8 финала: "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия; первый матч - 3:1), "Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция; первый матч - 1:1), "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия; 3:0).

Начиная с четвертьфинальной стадии все матчи Лиги Европы пройдут на аренах Германии

Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа. Решающий поединок будет сыгран 21 августа в Кельне.

Все встречи будут проходить без зрителей до дальнейшего уведомления УЕФА.-0-