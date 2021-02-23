В Германии на ЧМ по лыжным видам спорта из-за теплой погоды перенесены спринтерские гонки

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спринтерские гонки на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе (Германия) по лыжным видам спорта перенесены из-за теплой погоды на более раннее время. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает БЕЛТА.

Чемпионат мира стартует 25 февраля. В этот день запланированы мужской и женский спринт. В Оберстдорфе установилась солнечная погода, температура поднималась до 17 градусов тепла. По информации сайта FIS, квалификация в мужских и женских спринтах начнется 25 февраля в 11.00 по минскому времени, а четвертьфинальные старты - в 13.30.

Изменено также время квалификационных мужских и женских гонок с раздельного старта свободным стилем, которые запланированы на 24 февраля. Женщины стартуют в 11.00, а мужчины - в 12.30 по минскому времени.-0-