В Гомеле республиканский турнир по настольному теннису определит лучших юных спортсменов

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский турнир сильнейших игроков по настольному теннису соберет юных спортсменов в Гомеле 21-22 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре олимпийского резерва по теннису.

В областной центр прибудут лучшие спортсмены страны, согласно национальному рейтингу Беларуси. Это юноши и девушки 2008 и 2009 годов рождения, которые составляют топ-16 в своей возрастной категории. Поединки лучших из лучших пройдут в течение двух дней.

Оценивать уровень игры спортсменов будут судьи международной квалификации.

Турнир примет одна из крупнейших площадок областного центра - культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Открытие соревнований состоится 21 ноября в 13.00. Церемония закрытия и награждения победителей запланирована на 22 ноября.

Турнир организован при поддержке Гомельского областного центра олимпийского резерва по теннису.-0-