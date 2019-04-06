В Грузии стартует ЧЕ по тяжелой атлетике

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Батуми (Грузия) сегодня стартует 98-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За 60 комплектов наград континентального форума посоревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Также участники континентального форума смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио-2020.

Среди белорусских спортсменов за медали форума поборются Геннадий Лаптев (весовая категория - 61 кг), Иван Клим (73 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Игорь Лозко (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Вадим Стрельцов (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезлюлин (свыше 109 кг).

У девушек за места на пьедестале почета сразятся Юлия Асаенок (45 кг), Людмила Псыщаница (55 кг), Анастасия Михаленко (71 кг), Дарья Наумова (76 кг), Дина Сазановец (76 кг) и Ольга Генералова (81 кг).

Завершится турнир 13 апреля.-0-