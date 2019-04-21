В индивидуальных прыжках на домашнем этапе Кубка мира хотел выступить лучше - Гончаров

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индивидуальных прыжках на домашнем этапе Кубка мира хотелось выступить лучше. Об этом сказал журналистам после соревнований в "Минск-Арене" олимпийский чемпион белорус Владислав Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Синхронную программу с моим партнером по команде Олегом Рябцевым отработали хорошо и завоевали золотую медаль. А вот в индивидуальном выступлении мне хотелось побороться за более высокие места на пьедестале. Я допустил грубую ошибку: на прямом элементе согнул ноги, за что судьи сняли баллы", - отметил Владислав Гончаров.

Он считает, что на II Европейских играх основными конкурентами белорусских атлетов станут португальцы, французы и россияне.

На этапе Кубка мира в Минске белорусские батутисты завоевали три медали. Обладателями золотых наград в женских и мужских синхронных прыжках стали Мария Махаринская и Анна Гончарова, Владислав Гончаров и Олег Рябцев. На третью ступень пьедестала почета в индивидуальной мужской программе поднялся Владислав Гончаров.

Этап Кубка мира в "Минск-Арене" стал тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях приняло участие 170 спортсменов из более чем 30 стран.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-