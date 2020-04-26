В Италии футболисты возобновят индивидуальные тренировки с 4 мая

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты итальянских клубов с 4 мая смогут тренироваться по индивидуальной программе на спортивных базах, сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Такое решение в стране приняли после заявления премьер-министра Италии Джузеппе Конте о смягчении в стране карантинных мер.

Командные тренировки могут быть возобновлены с 18 мая, матчи со зрителями - с начала 2021 года.

Ранее Итальянская федерация футбола (FIGC) опубликовала правила организации тренировок на случай возобновления сезона. Президент серии А Даниэле Гравина до этого заявлял, что сезон в высшем дивизионе чемпионата страны может быть возобновлен в июне.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.-0-