В Японии презентован факел Олимпийских игр 2020 года

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском Токио презентован факел летних Олимпийских игр 2020 года, сообщает Reuters .

Факел весом 1,2 кг выполнен из алюминия цвета "розового золота" и напоминает цветок сакуры - национальный символ Японии. Из лепестков цветка, которые символизируют пять олимпийских колец, будут выходить отдельные языки пламени и объединяться воедино. Часть факела создана из переработанного алюминия, использовавшегося при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. Тем самым разработчики макета почтили память жертв стихийного бедствия.

Зажечь огонь планируется в очередную годовщину трагедии - 11 марта 2020 года. 20 марта факел доставят в японскую префектуру Мияги, которая сильно пострадала во время землетрясения и цунами 2011 года. Эстафета олимпийского огня под слоганом "Надежда освещает наш путь" (Hope lights our way) стартует 26 марта в префектуре Фукусима, а завершится 24 июля в день открытия Олимпиады.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-