В Японии разрешат въезд иностранным участникам Игр в Токио после отмены режима ЧС

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено после полной отмены режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса снять ограничения на въезд для иностранцев, которые будут принимать участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Чтобы спортсмены и тренеры сразу смогли приступить к тренировкам, японские власти не будут требовать от них проходить двухнедельный карантин после въезда. На данный момент это обязательное требование для всех прибывающих в страну.

В то же время участникам предстоящей Олимпиады будет запрещено покидать пределы территорий спортивных баз и других мест проживания. Кроме того, им нельзя будет пользоваться общественным транспортом. Еще одним требованием будет установка на смартфоны специальных приложений для контроля за состоянием здоровья.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 7 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. После приехавшие из-за границы обязаны пройти дома 14-дневный карантин.-0-

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