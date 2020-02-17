В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

17 февраля, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований - United by emotion ("Объединенные одним чувством"). Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении оргкомитета.
"Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. Оргкомитет "Токио-2020" решил использовать девиз United by emotion ("Объединенные одним чувством"), чтобы стремиться к успешному проведению Игр", - отметили организаторы.
Также в Twitter оргкомитета выложен сопроводительный ролик, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. -0-