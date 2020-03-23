В карантине у белорусских боксеров есть вся необходимая база для тренировок - исполнительный директор федерации

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В карантине у белорусских боксеров есть вся необходимая база для поддержания спортивной формы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Не сказать, что здесь есть какие-то излишки, но все необходимое, в контексте особого режима, на котором мы находимся, для тренировок имеется. Ребята провели до этого огромную работу, сейчас им неплохо было бы разгрузиться. Пытаемся обратить ситуацию в свою пользу, - сказал Денис Сабалевский. - Каждый день находимся под наблюдением медицинских сотрудников: нам измеряют температуру, проводят осмотр. Никаких проблем со здоровьем ни у кого из боксеров нет".

Он отметил, что пока никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций не поступало.

Белорусские боксеры вернулись с квалификационного турнира по боксу в Лондоне 20 марта, после чего были помещены в 14-дневный карантин под Минском.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Всего в составе сборной Беларуси было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже. Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.-0-