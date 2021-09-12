12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани завершились I Игры стран СНГ. Белорусская команда выиграла восемь золотых, 32 серебряные и 29 бронзовых медалей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Чемпионами мультиспортивного форума в столице Татарстана стали Глеб Макаренко, Павел Глинчук (оба - греко-римская борьба), Федор Колтун, Евгений Федоринчик, Альбина Посох (все - тайский бокс), Павел Муравьев (стрельба пулевая, пистолет), Анастасия Грищенко (самбо), Елизавета Зорькина (художественная гимнастка, упражнение с булавами).

В медальном зачете молодые белорусские спортсмены заняли пятое место.

В соревнованиях, которые проходили с 4 по 11 сентября на лучших площадках Казани, приняли участие более 1,5 тыс. атлетов. Разыграны 182 комплекта наград в 16 видах спорта, было задействовано 1074 волонтера.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.

Первоначально соревнования планировалось провести в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии соревнования перенесли на сентябрь 2021 года.

Организаторами I Игр стран СНГ выступили Министерство спорта Российской Федерации, а также Правительство Республики Татарстан и Совет глав правительств СНГ.-0-