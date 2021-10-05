В Китае стартуют тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные мероприятия и тренировочные лагеря в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр стартуют сегодня в трех кластерах, расположенных в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине, и продолжатся до 31 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Наибольшее внимание уделят подготовке турниров по биатлону, бобслею, конькобежному спорту, керлингу, скелетону, санному спорту, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.

Под особым контролем оргкомитета находятся меры соблюдения противоэпидемиологических норм. Как сообщалось, участникам Игр, прошедшим полную вакцинацию, разрешат не отбывать 21-дневный карантин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.-0-