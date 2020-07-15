В Кубке Салея-2020 примут участие 16 команд

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей Кубка Салея-2020. За победу в первом официальном турнире нового сезона поборются 16 команд. Формат соревнований не претерпел изменений и будет таким же, как и сезоном ранее, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

На первой стадии 14 участников будут разделены на две группы. В первой из них сыграют "Шахтер" (Солигорск), ХК "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Химик" (Новополоцк), ХК "Брест", "Авиатор" (Барановичи), ХК "Витебск". Во второй - "Неман" (Гродно), "Динамо-Молодечно", ХК "Могилев", "Локомотив" (Орша), "Пинские ястребы", ХК "Лида" и сборная Беларуси (U-18). Дружинам, выступающим на данной стадии розыгрыша почетного трофея, предстоит однокруговой турнир с 6 по 22 августа.

По его итогам определятся обладатели путевок в "Финал четырех", где к ним присоединятся минские "Юность" и "Динамо". Проведение решающего раунда Кубка Салея намечено на 29-30 августа. В первый день пройдут полуфиналы, причем столичные команды будут разведены по сетке, во второй - решающий поединок и матч за бронзу.

Хозяин "Финала четырех" определится после завершения группового этапа. Как отмечалось ранее, скорее всего им станет один из победителей предварительного раунда. В будние дни матчи будут начинаться в 19.00, в выходные и праздничные - в 17.00. Впрочем, время поединков может быть изменено.

Действующим обладателем трофея является минская "Юность". -0-