В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по бильярду в дисциплине "Свободная пирамида"

6 августа, Минск /БЕЛТА/. В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана с 7 по 14 августа пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту, сообщили БЕЛТА в минской федерации бильярдного спорта.
Соревнования приурочены к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.
Ожидается участие спортсменов из более 20 стран, которые будут соревноваться в дисциплине "Свободная пирамида".
В составе белорусской команды выступят Евгений Салтовский (Минск), Андрей Глушанин (Борисов), Владислав Родионов (Барановичи), Екатерина Перепечаева (Борисов), Александра Гизельс (Гомель) и Януш Маркоцинский (Барановичи).
Екатерина Перепечаева является одной из самых титулованных в сборной. Наибольшего успеха она добилась в 2018 году, когда завоевала золотую медаль чемпионата мира в разделе "пирамида".
Организаторами чемпионата мира выступают Международная конфедерация пирамиды, ЕЭК при содействии правительства Кыргызстана.-0-
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