В Латвийской федерации хоккея выразили сожаление в связи с лишением Минска чемпионата мира

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) отнять у Минска право проведения матчей чемпионата мира не может вызывать радостных эмоций. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.
В понедельник совет IIHF лишил Беларусь права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации. Теперь все матчи чемпионата мира могут перенести в Латвии, которая изначально должна была принимать турнир вместе с Беларусью.
"Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли, будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо", - сказал Виестурс Козиолс.
Не исключено, что Латвия примет чемпионат мира совместно с Данией или Словакией. Решение должно быть принято в течение двух недель.-0-
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