В легкоатлетической "Бриллиантовой лиге - 2021" запланировано 13 этапов и финал

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в 2021 году будет состоять из 13 этапов. Старты пройдут с мая по сентябрь в 12 странах. Такая информация содержится на официальном сайте соревнований, сообщает БЕЛТА.

Спортсмены на каждом этапе будут соревноваться в 14 дисциплинах. По итогам 13 этапов набравшие наибольшее количество очков легкоатлеты пройдут в финал, который состоится в Цюрихе. В программу "Бриллиантовой лиги" войдет в общей сложности 32 дисциплины.

Общий призовой фонд серии составит $7 млн. Победитель серии в каждом виде программы получит по $30 тыс. На каждом этапе в каждой дисциплине будет разыгрываться $25 тыс. Суммарный дополнительный бонус в размере $500 тыc. разделят 10 спортсменов, которые покажут наиболее стабильные и высокие результаты в течение сезона.-0-