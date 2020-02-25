В Лондоне и Неаполе пройдут матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов состоятся сегодня в Лондоне и Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В английской столице футболисты "Челси" примут лидера немецкой бундеслиги мюнхенскую "Баварию". В минувший уик-энд в лондонском дерби "Челси" одолел "Тоттенхэм" (2:1) и занимает 4-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 44 очка в 27 проведенных матчах. В домашнем поединке 23-го тура чемпионата Германии мюнхенцы победили гостей из "Падерборна" (3:2) и с 49 очками возглавляют таблицу национального первенства. Лидер атак баварцев Роберт Левандовски отметился голевым дублем. В этом сезоне Лиги чемпионов польский форвард забил 10 мячей и вместе с норвежцем Эрлингом Холаном возглавляет список лучших снайперов.

Футболисты "Наполи" сыграют на своей арене с испанской "Барселоной". В 25-м туре итальянского чемпионата неаполитанцы победили на выезде "Брешию" (2:1) и поднялись на 6-е место, имея в своем активе 36 зачетных баллов. Лидер "Барсы" Лионель Месси оформил покер в победном домашнем матче 25-го тура национального чемпионата с "Эйбаром" (5:0). После этой виктории "Барселона" набрала 55 очков и занимает первое место в таблице чемпионата Испании.

Еще две встречи 1/8 финала чемпионской Лиги состоятся 26 февраля: "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Результаты первых игр плей-офф Лиги чемпионов, состоявшихся на прошлой неделе: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:1, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания) - 4:1. Ответные матчи в этих парах пройдут 10 и 11 марта.

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-