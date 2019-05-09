В Лондоне и Валенсии определятся финалисты футбольной Лиги Европы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Лигой чемпионов сегодня определятся участники финала второго по рангу континентального клубного футбольного турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Испанская "Валенсия" на своем поле попытается взять реванш у английского "Арсенала" за поражение недельной давности в Лондоне -1:3.
Еще один клуб из британской столицы "Челси" примет сегодня у себя дома немецкий "Айнтрахт". В их первой встрече во Франкфурте была зафиксирована ничья - 1:1.
Финальный матч Лиги Европы пройдет на стадионе "Олимпийский" в Баку 29 мая.
В решающем поединке Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встретятся два представителя английской премьер-лиги - "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".-0-
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