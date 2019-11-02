В Лозанне представили деревню атлетов к зимним юношеским Играм

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное здание Vortex официально передано под управление оргкомитета зимних юношеских Олимпийских игр, которые с 9 по 22 января пройдут в Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Одной из особенностей предстоящих стартов является проживание всех участников под одной крышей. Здание Vortex представляет собой 27-метровую кольцевую конструкцию, состоящую из 712 блоков, расположенных по наклонной и длиной 2,8 км.

Кампус в Лозанне задумывался как долгосрочный проект и призван удовлетворить растущий спрос на жилье для студентов в регионе. Начиная с лета 2020 года, Vortex предоставит жилье для более чем 1 тыс. студентов и сотрудников в университете Лозанны.

" Vortex станет исключительным домом для молодых спортсменов во время Игр. Юношеские Олимпийские игры - это не только спорт, но и люди, дружба и воспоминания, созданные вместе", - отметила председатель оргкомитета "Лозанна 2020" Виржини Февр.

III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января в Лозанне. Юношеские Олимпийские игры проводятся один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), в них участвуют спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.