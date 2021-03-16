В Мадриде и Будапеште определятся четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня в Мадриде и Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В испанской столице футболисты "Реала" примут итальянскую "Аталанту" (начало игры в 23.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первой встрече этих соперников в Бергамо мадридская команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0, благодаря голу Ферлана Менди в конце матча. В минувший уик-энд в домашнем поединке 27-го тура чемпионата Испании "Реал" на своей арене одолел "Эльче" со счетом 2:1 и остался на 3-м месте в турнирной таблице. Футболисты "Аталанты" в 27-м туре серии А также у себя дома переиграли "Специю" - 3:1 и находятся на 4-й позиции итальянского первенства.

В другом сегодняшнем поединке 1/8 финала английский "Манчестер Сити" сыграет на поле "Пушкаш Арены" с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха. Первый матч этих команд также прошел в столице Венгрии и завершился уверенной победой лидера английской премьер-лиги - 2:0. По голу в каждом тайме забили Бернарду Силва и Габриэл Жезус. В своем 30-м поединке чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил в Лондоне "Фулхэм" с результатом 3:0 и по-прежнему уверенно возглавляет таблицу. Футболисты "Боруссии" в гостевой игре 25-го тура чемпионата Германии уступили на выезде "Аугсбургу" со счетом 1:3 и находятся на 10-м месте в таблице бундеслиги.

Еще две встречи за выход в четвертьфинал чемпионской Лиги состоятся в среду, 17 марта. В Лондоне местный "Челси" примет мадридский "Атлетико". В первой встрече этих команд, прошедшей в Бухаресте, английский клуб добился виктории с результатом 1:0. Также завтра лидер немецкой бундеслиги "Бавария" встретится в Мюнхене с итальянским "Лацио". В Риме баварцы не оставили соперникам никаких шансов на успех, победив с крупным счетом 4:1.

На прошлой неделе первыми участниками четвертьфинальной стадии стали французский "Пари Сен-Жермен", английский "Ливерпуль", португальский "Порту" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Норвежский форвард дортмундского клуба Эрлинг Холанн возглавляет список лучших бомбардиров ЛЧ, забив 10 мячей.-0-