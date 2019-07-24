В матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ - "Русенборг" после первого тайма ничья 1:1

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче борисовского БАТЭ и норвежского "Русенборга" после первого тайма матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов зафиксирована ничья - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяевам поля удалось открыть счет уже на 5-й минуте. Капитан борисовчан Игорь Стасевич реализовал пенальти - 1:0. Игроки БАТЭ продолжали доминировать и создавали опасные моменты у ворот норвежцев, старались использовать розыгрыш мяча со стандартных положений.

Однако на 25-й минуте одна из редких контратак "Русенборга" завершилась голом. Норвежцы получили право на угловой удар, после розыгрыша которого счет в матче сравнял Андрес Конрадсен - 1:1.

Ответный поединок с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.

В случае победы по сумме двух встреч над "Русенборгом" футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины.-0-

Фото Андрея Покумейко