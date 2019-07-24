В матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ - "Русенборг" после первого тайма ничья 1:1

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче борисовского БАТЭ и норвежского "Русенборга" после первого тайма матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов зафиксирована ничья - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяевам поля удалось открыть счет уже на 5-й минуте. Капитан борисовчан Игорь Стасевич реализовал пенальти - 1:0. Игроки БАТЭ продолжали доминировать и создавали опасные моменты у ворот норвежцев, старались использовать розыгрыш мяча со стандартных положений.
Однако на 25-й минуте одна из редких контратак "Русенборга" завершилась голом. Норвежцы получили право на угловой удар, после розыгрыша которого счет в матче сравнял Андрес Конрадсен - 1:1.
Ответный поединок с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.
В случае победы по сумме двух встреч над "Русенборгом" футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).
Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2585 BYN
|2.256 BYN
|2.261 BYN
|USD
|2.0282 BYN
|2.024 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.2129 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN