В матче БАТЭ и "Челси" после первого тайма нулевая ничья: Бага пробил в штангу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче Лиги Европы в группе L между БАТЭ и "Челси" после первого тайма зафиксирован ничейный счет - 0:0, передает корреспондент БЕЛТА.
В отличие от встречи между этими клубами на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне белорусская команда не допустила грубых ошибок в обороне. Футболисты БАТЭ до середины первого тайма уверенно контролировали мяч, а на 12-й минуте Дмитрий Бага имел наиболее реальный шанс открыть счет. После паса Александра Глеба полузащитник с 20 метров отправил мяч в штангу.
В следующей атаке борисовчане после розыгрыша углового вновь могли забить, но от пропущенного мяча "Челси" спас голкипер.
Лондонцы лишь после 25-й минуты стали чаще контролировать мяч, но реальных угроз у ворот Дениса Щербицкого не создали.-0-
Фото Андрея Покумейко
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