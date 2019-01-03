В матче Рождественского турнира хоккейной команды Президента Беларуси и сборной IIHF после первого периода ничья

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси играет вничью со счетом 2:2 после первого периода со сборной Международной федерации хоккея (IIHF) в стартовом матче XV Рождественского международного турнира среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе IIHF много опытных игроков, которые провели немало матчей на высоком уровне, а сейчас занимают руководящие посты в своих национальных федерациях. Счет в матче был открыт на восьмой минуте первого периода. Кистевым броском ворота гостей поразил Максим Слыш. Однако спустя две минуты Артем Антоненко, сын известного белорусского нападающего Олега Антоненко, сравнял цифры на табло "Чижовка-Арены". Вскоре команда IIHF забила второй гол в стартовые двадцать минут встречи.

На 20-й минуте белорусы сумели отыграться. После передачи Александра Лукашенко точным броском отметился Даниэль Корсо - 2:2.

В XV Рождественском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на четыре группы. Победители групп 6 января сыграют в полуфинале соревнований.-0-