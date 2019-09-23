Победу в медальном зачете ЧМ по боксу в Екатеринбурге завоевали представители Узбекистана

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На завершившемся в Екатеринбурге чемпионате мира по боксу определились обладатели золотых медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В командном зачете первенствовали узбекистанские спортсмены, выигравшие 3 золотые, серебряную и бронзовую награды. Медали высшей пробы для своей страны завоевали олимпийский чемпион Шахобиддин Заиров (52 кг), Миразизбек Мирзахалилов (57 кг) и Баходир Жалолов (свыше 91 кг).

Второе место на счету россиян, которые также первенствовали в трех весах и выиграли бронзу, но не завоевали ни одной серебряной награды. В российской сборной победы праздновали Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг).

Замкнули тройку лучших сборных турнира боксеры Казахстана, на счету которых золото Бекзада Нурдаулетова (85 кг), а также серебро и четыре бронзовых медали.

Еще одна медаль высшей пробы благодаря Энди Крузу досталась кубинцам. Команда с Острова Свободы стала в медальном зачете четвертой, выиграв по одной медали каждого достоинства.

Белорусские боксеры Виталий Бондаренко (75 кг) и Михаил Долголевец (81 кг) уступили в 1/8 финала, Николай Шах (57 кг) и Евгений Долголевец (69 кг) - в стартовых поединках.

В Екатеринбурге за награды чемпионата мира соревновались около 500 спортсменов из 89 стран. Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-