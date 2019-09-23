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23 сентября 2019, 23:58

В Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards

Во время церемонии. Фото Getty Images
Во время церемонии. Фото Getty Images

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперном театре "Ла Скала" в Милане состоялась ежегодная церемония The Best FIFA Football Awards, сообщает TCH.

Лучшим футболистом года по версии ФИФА назван Лионель Месси. Он получил награду из рук президента организации Джанни Инфантино. Месси 32 года, в прошлом сезоне он с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

Лучшим тренером мира признан Юрген Клопп, который с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

В женском футболе лучшим тренером названа тренер сборной США Джилл Эллис, которая привела команду к победе на чемпионате мира 2019 года.

Лучшим голкипером мира стал игрок "Ливерпуля" Алиссон Беккер, а среди женщин - вратарь сборной Голландии и "Арсенала" Сари ван Венендал.

В номинации за самый красивый гол сезона победителем стал игрок "Дебрецена" Даниэль Жори, забивший в ворота "Ференцвароша".

Награда лучшим фанатам ушла семье Греко - болельщикам бразильского "Палмейраса".

Награду за честную игру ("фейр-плей" сезона) получил тренер "Лидса" Марсело Бьелса, который в матче Чемпионшипа приказал своим подопечным пропустить гол от "Астон Виллы". Таким образом наставник позволил сопернику сравнять счет, поскольку перед этим его футболисты забили гол с нарушением правил.

Лучшей футболисткой сезона по версии ФИФА стала футболистка сборной США Меган Рапино.

ФИФА традиционно назвала имена 11 лучших футболистов и футболисток мира.

Среди мужчин это  Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Маттейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Лука Модрич ("Реал"), Френки Де Йонг ("Аякс" / "Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Челси" / "Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Имена лучших женщин-футболисток: Сари ван Венендал, Люси Бронз, Нилла Фишер, Келли Охара, Венди Ренард, Джудия Эрз, Амандин Анри, Роус Лаваль, Марта, Алекс Морган, Меган Рапино.

The Best FIFA Football Awards - ежегодная футбольная премия ФИФА по итогам сезона.-0-

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