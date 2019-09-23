В Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards

Во время церемонии. Фото Getty Images

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперном театре "Ла Скала" в Милане состоялась ежегодная церемония The Best FIFA Football Awards, сообщает TCH .

Лучшим футболистом года по версии ФИФА назван Лионель Месси. Он получил награду из рук президента организации Джанни Инфантино. Месси 32 года, в прошлом сезоне он с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

Лучшим тренером мира признан Юрген Клопп, который с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

В женском футболе лучшим тренером названа тренер сборной США Джилл Эллис, которая привела команду к победе на чемпионате мира 2019 года.

Лучшим голкипером мира стал игрок "Ливерпуля" Алиссон Беккер, а среди женщин - вратарь сборной Голландии и "Арсенала" Сари ван Венендал.

В номинации за самый красивый гол сезона победителем стал игрок "Дебрецена" Даниэль Жори, забивший в ворота "Ференцвароша".

Награда лучшим фанатам ушла семье Греко - болельщикам бразильского "Палмейраса".

Награду за честную игру ("фейр-плей" сезона) получил тренер "Лидса" Марсело Бьелса, который в матче Чемпионшипа приказал своим подопечным пропустить гол от "Астон Виллы". Таким образом наставник позволил сопернику сравнять счет, поскольку перед этим его футболисты забили гол с нарушением правил.

Лучшей футболисткой сезона по версии ФИФА стала футболистка сборной США Меган Рапино.

ФИФА традиционно назвала имена 11 лучших футболистов и футболисток мира.

Среди мужчин это Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Маттейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Лука Модрич ("Реал"), Френки Де Йонг ("Аякс" / "Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Челси" / "Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Имена лучших женщин-футболисток: Сари ван Венендал, Люси Бронз, Нилла Фишер, Келли Охара, Венди Ренард, Джудия Эрз, Амандин Анри, Роус Лаваль, Марта, Алекс Морган, Меган Рапино.

The Best FIFA Football Awards - ежегодная футбольная премия ФИФА по итогам сезона.-0-