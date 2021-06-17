В Минске и Гродно пройдут первые игры 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 13-го тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Минска" примут на поле стадиона "Трактор" столичный "Энергетик-БГУ". В предыдущем туре обе команды одержали победы: "Минск" одолел в Мозыре местную "Славию" - 2:1, а энергетики в Молодечно переиграли гостей из "Гомеля" - 3:2. Также сегодня гродненский "Неман" сыграет у себя дома со "Славией". На прошлой неделе "Неман" потерпел крупное поражение в гостях у борисовского БАТЭ.

Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" свой поединок проведет завтра на выезде против "Слуцка". В Бресте местное "Динамо" сыграет со "Сморгонью".

Центральный поединок 13-го тура состоится 19 июня - минское "Динамо" сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу "Витебск" примет у себя дома брестский "Рух", "Гомель" встретится на своем поле с "Ислочью", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с речицким "Спутником".

Турнирное положение после 12 туров: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 18, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-