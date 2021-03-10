В Минске и Слуцке стартовали отборочные этапы турнира "Кожаный мяч"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочные этапы футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба стартовали в Минске и Слуцке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном турнире Минской области в Слуцке за выход в финальную стадию сражаются футболисты 2008-2009 годов рождения из Несвижского, Солигорского, Вилейского, Борисовского, Березинского и Слуцкого районов. В столичном футбольном манеже соревнуются команды мальчиков в трех возрастных группах, отдельный турнир также проходит для девочек 2009-2011 годов рождения. В этих состязаниях принимают участие команды из всех районов Минска.

Ежегодно турнир будущих футбольных звезд проводится в трех возрастных группах (младшей, средней и старшей), в республиканских финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт, а также разнообразные призы и памятные подарки от организаторов. В соревнованиях могут принимать участие только те ребята, которые на занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-