В Минске и Солигорске пройдут первые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут сегодня в Минске и Солигорске, сообщает БЕЛТА.

На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" в 18.45 примут гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа". Обе команды в прошлом туре потерпели поражения и будут стремиться наверстать упущенное, чтобы не отстать от тройки лидеров.

Один из главных фаворитов первенства солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле с могилевским клубом "Дняпро" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). Солигорские футболисты в двух предыдущих турах побеждали, а могилевские дважды сыграли вничью.

Еще 3 поединка 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске "Энергетик-БГУ" примет "Городею", футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с минским "Динамо", "Гомель" на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

Положение в группе лидеров после девяти туров: "Динамо" (Брест) - 23 очка, БАТЭ - 21, "Шахтер" - 21, "Ислочь" - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 17, "Динамо" (Минск) - 16. Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого всего 4 очка, на балл больше у "Минска", по 6 очков в активе "Слуцка" и "Энергетика-БГУ".-0-