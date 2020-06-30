30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Церемония, посвященная началу строительства, проходит на стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Спортивные объекты будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Срок строительства стадиона - 40 месяцев, бассейна - 36 месяцев.

"Уникальные объекты, которые мы начинаем сегодня строить и в планировочных решениях которых принимали лично участие лидеры наших государств, будут не просто показателями белорусско-китайской дружбы, но и наглядным свидетельством технологических и экономических возможностей Китая для соседей Беларуси в западной Евразии", - отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

"Такие спортивные сооружения строят, чтобы нация училась развиваться и побеждать. Пожелаем новых побед нашим спортсменам и народам", - добавил первый вице-премьер.

Национальный футбольный стадион расположится в границах пр. Независимости - ул. Ванеева - ул. Долгобродская. Белорусская сторона уже завершила подготовку строительной площадки.

Это будет стадион общей вместимостью 33 тыс. мест, где можно проводить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.

Функционально стадион включает навес, трибуну, помещения для зрителей, спортсменов, СМИ, коммерческое помещение, подземную стоянку на 150 мест, игровую и другие зоны.

Бассейн расположится в границах ул. Домашевская - ул. Кальварийская - ул. Харьковская - пер. Загородный. Он будет соответствовать требованиям международного уровня и стандартам FINA и сможет принять официальные международные соревнования от чемпионатов и первенств Европы по водным видам спорта до чемпионатов мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

Спортивный комплекс будет разделен на зоны для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Здесь не только будут проходить подготовку спортсмены, но и смогут заниматься минчане.-0-