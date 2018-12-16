В Минске определены победители турнира по плаванию на призы Сергея Коплякова на специальной дистанции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители международного турнира по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова на специальной дистанции 200 м вольным стилем, который проходил в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования проводились в бассейне СОК "Трактор".

Победителями и обладателями специального приза среди женщин стали россиянка Виктория Позябина, белоруски Алена Семижон и Елена Голубкина. У мужчин сильнейшими на данной дистанции оказались белорусы Александр Циринович и Виктор Красочко, а также спортсмен из России Всеволод Бузовский.

Сергей Копляков в 1980 году стал двукратным олимпийским чемпионом.

"Турнир проводится десять лет и за это время успел набрать популярность. Из республиканских состязаний им удалось перерасти в международные соревнования. Я очень рад, что турнир востребован и помогает открывать новые таланты", - сказал Сергей Копляков.

Сергей Копляков

В турнире приняло участие около 640 спортсменов в трех возрастных категориях из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Польши.-0-