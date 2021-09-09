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09 сентября 2021, 17:22

В Минске определились чемпионы и призеры "Кожаного мяча"

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске завершился финальный этап республиканского турнира юных футболистов "Кожаный мяч", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке состязаний девочек 2010-2012 годов рождения гомельская команда "Рысь" одолела в серии послематчевых пенальти сверстниц из "Казаночки" (Ивановский район). Третье место заняли девчонки из Гродненского района.

В турнире мальчиков младшей возрастной группы (2011-2012 г.р.) футболисты Слонимского РФСК победили минский "Партизан" со счетом 7:2. Бронзу завоевали "Лельчицкие зубры".

В средней группе (2009-2010 г.р.) "Талант" из Слонимского района выиграл у ФК "Юрген" из Климовичского района - 5:0. В игре за 3-е место столичный "Партизан" обыграл "Юность" из Лепельского района с результатом 2:0.

В финальной встрече старшей возрастной группы (2007-2008 г.р.) ребята из клуба "Полесье" (Столинский район) уверенно переиграли команду "Юниоры" из Лельчицкого района со счетом 3:0. В матче за бронзовые награды гродненский "Алмаз" победил "Юность" из Лепельского района - 4:0.

В республиканском финале выступили 32 сильнейшие команды из всех регионов Беларуси, прошедшие сито отборочных этапов. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников, ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений ребята унесли с собой бесценный игровой опыт, а также разнообразные призы и памятные подарки от Президентского спортивного клуба.

Турнир "Кожаный мяч" впервые был проведен в Советском Союзе в 1964 году, причем первым победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада СССР состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут участвовать только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-

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