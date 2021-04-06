В Минске открылась фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" открылась в Минске. Проект, подготовленный Национальным олимпийским комитетом и Белорусским телеграфным агентством, представлен в Международный день спорта на благо развития и мира в ТЦ Dana Mall, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На снимках запечатлены ярчайшие мгновения олимпийской истории Беларуси: участие в первой для суверенной истории страны Олимпиаде в Лиллехаммере, завоевание первой золотой медали Екатериной Карстен, золотой забег Юлии Нестеренко, сенсационная победа Андрея Арямнова в Пекине-2018, победа Максима Мирного и Виктории Азаренко в Лондоне-2012, триумф Дарьи Домрачевой в Сочи-2014 и биатлонной четверки в Пхенчхане-2018, золотые прыжки фристайлистов, заезды гребцов на байдарках и каноэ и другие сюжеты.

Экспозиция выставки рассказывает о славном прошлом и настоящем белорусского спорта. Любой желающий может в доступной форме получить краткую информацию об олимпийском наследии страны, ознакомиться с теми видами спорта, в которых отечественные спортсмены завоевывали медали с 1992 по 2018 год. Выставка будет дополняться фотографиями белорусских спортсменов, участвовавших в Европейских играх 2015 и 2019 годов, Европейских юношеских олимпийских фестивалях и юношеских Олимпийских играх. Проект одновременно будет функционировать на различных площадках Минска - в парке Победы, на площади Свободы, аллее славы "Минск-Арены" и других общественных пространствах.-0-

Фото НОК