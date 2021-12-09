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Спорт
09 декабря 2021, 13:31

В Минске открыли биатлонную базу СДЮШОР по зимним видам спорта

Фото НОК
Фото НОК

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Калиновского открыли биатлонную базу специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов (СДЮШОР) по зимним видам спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Поздравить с этим событием юных спортсменов приехали вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, а также белорусская биатлонистка Людмила Ананько.

Дмитрий Довгаленок выразил надежду, что из стен спортшколы выйдет немало будущих чемпионов. "В наш век компьютерных технологий возможность для детей заниматься физической культурой и спортом особенно ценна. Надеемся, в спортшколу по зимним видам спорта придет немало ребят из близлежащих жилых районов и с пользой для себя проведет время на тренировках", - сказал вице-президент НОК. Он также вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

В школе будут работать три отделения: биатлона (118 учащихся), лыжного двоеборья и прыжков с трамплина (68) и лыжных гонок (37). Для расширения спортивной части СДЮШОР и более качественных тренировок по инициативе Минспорта предложено задействовать базу РЦОП по легкой атлетике. Как отметили в школе, уже набрали три группы (27 детей) по начальной подготовке. Воспитанниками минской СДЮШОР по зимним видам спорта являются многие атлеты, ранее входившие в национальные команды, среди них участники Олимпийских игр Александр Лазуткин, Максим Анисимов и Петр Чаадаев.

Проект реализуется Федерацией профсоюзов при поддержке Министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета, добавили в пресс-службе ФПБ.

В системе Федерации профсоюзов действуют 103 спортшколы. Большинство из них построены несколько десятилетий назад. В последние годы профсоюзы целенаправленно работают над обновлением материально-технической базы: ремонтируются помещения, спортивные залы, устанавливается современное спортивное снаряжение. Например, в прошедшие годы практически во все специализированные спортивные профсоюзные школы закуплено новое снаряжение для занятий лыжным спортом, обновлены более 100 спортивных объектов, открываются дополнительные отделения по востребованным направлениям.

"Сегодня не только дети, но и все больше взрослых хотят заниматься спортом. Спорт - это настроение, характер, здоровье. Очень важно, чтобы была доступность таких занятий, - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Наши спортивные профсоюзные школы как раз и работают для этого. У нас все занятия проходят на бесплатной основе. Мы берем всех желающих детей. Неважно, есть способности, нет, главное - желание и воля. И, конечно, мы стараемся обеспечить комфортные условия для занятий. Мы это делаем не только ради высоких достижений, но и для того, чтобы у детей было больше возможностей реализовать себя, провести время с пользой".

К слову, зимние виды спорта - одни из наиболее массовых и востребованных среди ребят, занимающихся в спортшколах профсоюзов. Что касается непосредственно биатлона, то всего в республике работают 4 таких отделения, в которых тренируются более 630 детей и подростков под руководством почти 40 опытных педагогов.

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, обновление базы Минской городской профсоюзной спортшколы по зимним видам спорта стало импульсом для привлечения детей в спорт. В школу набраны три дополнительные группы по начальной подготовке, а это более 100 ребят.

"Проведенная работа по ремонту - только начало. Если будете качественно, хорошо заниматься, показывать результаты, переходить в высшее звено подготовки, мы сможем дальше развивать школу, - обратился к воспитанникам учреждения Сергей Ковальчук. - Эта школа - наш подарок вам, ну а за вами - ваши достойные выступления".

Учреждение "Минская городская СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта" создано в 1972 году. Школа проводит подготовку по трем направлениям - биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах. На сегодняшний день в спортшколе занимаются 223 человека, в том числе на отделении биатлона 118. В тренерском составе - 15 педагогов. В 2020 году передано в высшее звено подготовки 7 человек, в 2021 году - 3 человека. Воспитанники спортшколы в составе национальной команды - Светлана Андриюк (лыжные гонки), Алина Пильчук (биатлон). В сборных командах - 5 человек.-0-

Фото НОК

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