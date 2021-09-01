В Минске открыли обновленный стадион Республиканского училища олимпийского резерва

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня торжественно открылся обновленный стадион Республиканского государственного училища олимпийского резерва, которое в нынешнем году празднует 55-летний юбилей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководство, педагогов и учащихся РГУОР поздравили глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, глава АБФФ Владимир Базанов, выпускница училища олимпийская чемпионка Антонина Кошель.

Игорь Луцкий зачитал поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко трудовому коллективу РГУОР. В приветствии отмечено, что за годы работы республиканского училища олимпийского резерва выросла целая плеяда выдающихся спортсменов, среди которых Екатерина Карстен, Виктор Щербо, Виктория Азаренко, другие победители и призеры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Игорь Луцкий

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что РГУОР - кузница кадров для всего белорусского спорта, и пожелал, чтобы после введения в строй реконструированного стадиона результаты выпускников училища становились лучше. "Чтобы за стены вашей альма-матер выходили новые чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. У вас все для этого есть. Прекрасные аудитории для учебы, общежитие на 430 мест, где созданы все условия, чтобы отдохнуть после учебы и занятий спортом. Не каждое училище олимпийского резерва из существующих в стране имеет такую прекрасную материальную базу",- сказал министр. Он также преподнес подарок учащимся - ключи от нового автобуса.

Сергей Ковальчук

В реконструкции стадиона приняла активное участие Ассоциация "Белорусская федерация футбола". Владимир Базанов передал для нужд учреждения образования комплекты формы и мячи и выразил уверенность, что они помогут росту спортивного мастерства юных футболистов, занимающихся в училище.

РГУОР укомплектовано 27 спортивными отделениями по видам спорта, контингент учащихся составляет 610 человек. Свыше 65% учащихся РГУОР входят в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. На базе РГУОР сформировано 14 юношеских сборных команд по возрастным группам в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе и футболе.

Выпускники и учащиеся РГУОР с 1972 по 2021 год на Олимпийских играх завоевали 102 олимпийские медали: 35 золотых, 31 серебряную и 36 бронзовых. За время работы учреждения образования 47 выпускникам присвоено звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь", 303 выполнили нормативы мастера спорта международного класса.-0-

Директор УО "Республиканское государственное училище олимпийского резерва" Алекса Власюк

Антонина Кошель

Фото Рамиля Насибулина