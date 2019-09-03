В Минске презентовали женскую баскетбольную команду "БДУ-Цмокi"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня презентовали женскую баскетбольную команду "БДУ-Цмокi". В состав клуба вошли 18 девушек, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук отметил, что создание клуба планировалось давно. "Мы создаем студенческую команду и надеемся, что это будет перспектива в нашем баскетболе, фактически - подготовка резервов. Думаю, что благодаря этому мы улучшим свое положение в европейском и мировом баскетболе", - сказал министр. Он добавил, что с командой будут заниматься специалисты из США.

Ректор БГУ Андрей Король в свою очередь выразил надежду, что сотрудничество клуба "Цмокі-Мінск" с вузом обеспечит новой команде стабильность и призовые места в высшей лиге.

Участие в презентации приняли также председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, министр образования Беларуси Игорь Карпенко и председатель баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" Юрий Шакола.

Баскетболистки новой команды провели показательную игру, где продемонстрировали домашнюю и гостевую спортивные формы. Экипировка выполнена в белом и темно-синем цветах с использованием символики БГУ.

"БДУ-Цмокi" - это первая в системе высшего образования страны совместная профессиональная команда вуза и спортивного учреждения. Целью ее создания стало совершенствование условий для развития профессионального студенческого спорта. Талантливые молодые баскетболистки получат возможность без отрыва от учебы принимать участие в соревнованиях республиканского и международного уровня.

Команда "БДУ-Цмокi" примет участие в высшей лиге чемпионата Беларуси в сезоне 2019/2020.-0-