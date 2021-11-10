В Минске пройдет финал республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка" 11-13 ноября пройдет в Минске на базе РЦОП по теннису, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В борьбе за почетный трофей сойдутся юниоры и юниорки в возрастной категории до 12 лет, представляющие команды СДЮШОР по теннису "Смена" (Минск), учреждение "РЦОП по теннису" (Минск), Гродненскую ДЮСШ тенниса (Гродно) и СДЮШОР №1 (Могилев). Начало соревнований в 9.00.

11 ноября пройдут матчи между дружинами РЦОП по теннису и Могилевской СДЮШОР №1, а также представителями столичной СДЮШОР по теннису "Смена" и Гродненской ДЮСШ тенниса.

На следующий день померятся силами коллективы РЦОП по теннису и Гродненской ДЮСШ тенниса. Кроме того, в программе соревнований спор воспитанников СДЮШОР по теннису "Смена" и Могилевской СДЮШОР №1.

В заключительный день турнира, 13 ноября, пройдут матчевые встречи между командами РЦОП по теннису и СДЮШОР по теннису "Смена", а также Гродненской ДЮСШ тенниса и Могилевской СДЮШОР №1.

Турнир "Золотая ракетка" проводится с целями пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявления сильнейших команд по теннису в регионах страны, выявления перспективных молодых теннисистов, повышения уровня мастерства юных спортсменов, получения ими опыта выступлений в командных соревнованиях, массового развития и популяризации тенниса в регионах Республики Беларусь.

Организаторами соревнований выступили РГОО "Президентский спортивный клуб", РОО "Белорусская теннисная федерация", Национальная академия тенниса (ООО "Теннисная школа спортивного мастерства").-0-