В Минске пройдет финальный этап республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения"

Как сообщили БЕЛТА организаторы, 28 сентября в столице пройдут финальный этап республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" и проводимые в рамках акции соревнования на Кубок ADTBY по джимхане. Местом проведения мероприятий станет площадка перед Минским тракторным заводом.

Впервые в качестве инвентаря на площадке будут использоваться трактора BELARUS различных моделей. Мероприятие приурочено ко Дню машиностроителя. Перед центральным входом выставят технику производства ОАО "МТЗ" и оборудуют отдельную интерактивную фото-зону. Для создания праздничной атмосферы на церемонии открытия зрители увидят торжественный заезд тракторов BELARUS 320.

Пресс-конференция для журналистов состоится в музее ОАО "МТЗ" в 12:15.

Начало заездов в 13:00. Вход свободный.

Заявка для участия в соревновании размещена здесь .

Информационный партнер республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" – Белорусское телеграфное агентство.

Партнеры акции:

ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", компания "AVD Продакшн", ОАО "Машпищепрод", компания "Русские шины"

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