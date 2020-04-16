В Минске пройдут первые матчи 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых поединка 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них один из лидеров турнира "Энергетик-БГУ" встретится с гостями из "Городеи" (начало в 17.30). В прошлом туре минчане потерпели первое поражение в сезоне, уступив в Жодино местному "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:2. Городейская команда обыграла у себя дома минское "Динамо" - 1:0.

Сегодня столичные динамовцы примут на своей арене гродненский "Неман" (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Футболисты "Немана" в прошлом туре на у себя дома сыграли вничью с бобруйской "Белшиной" - 1:1.

Еще две встречи состоятся 17 апреля: "Белшина" - "Смолевичи", "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк". Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд после четырех туров: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, БАТЭ, "Ислочь", "Городея", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Динамо" (Минск) - 3, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший 3 мяча.-0-