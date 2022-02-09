В Минске прошел пятый региональный семинар UEFA GROW

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошел региональный семинар UEFA GROW с участием футбольных специалистов Армении, Азербайджана, Грузии, России, Казахстана и Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В связи с коронавирусными проблемами представители Украины, а также некоторые приглашенные эксперты участвовали в семинаре в режиме онлайн. Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил важность сотрудничества в рамках проекта UEFA GROW, который помогает футбольным ассоциациям обмениваться опытом. В мероприятии приняли участие представитель департамента национальных ассоциаций УЕФА Илья Китич и другие специалисты Союза европейских футбольных ассоциаций.

UEFA GROW - центральная программа поддержки и развития футбола в Европе. Она предлагает индивидуальные консультационные услуги национальным ассоциациям в наиболее актуальных областях: от создания лучшего имиджа футбола до увеличения возможностей получения доходов и привлечения большего количества людей к игре номер один.

Региональный семинар в белорусской столице стал пятым для представителей стран восточной Европы. Ранее такие рабочие форумы проходили в Молдове, Азербайджане, Грузии и Казахстане.-0-