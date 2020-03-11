В Минске прошел предпоказ фильма о легенде белорусского футбола Александре Глебе

11 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Закрытый показ двухсерийного документального фильма "Наш HLEB" о белорусском футболисте Александре Глебе провела сегодня Белтелерадиокомпания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше года я живу этим проектом, - рассказала автор фильма, корреспондент АТН Анна Эйсмонт. - Съемки проходили в Штутгарте, Мюнхене, Лондоне, отснято много интервью со звездами мирового футбола, которые работали с Александром Глебом".

Перед показом Анна Эйсмонт поделилась, что чувствует волнение от премьеры. "Для меня это новый герой, другие обстоятельства. Посмотрим, какая будет реакция у аудитории и как сам Александр Глеб воспримет фильм, потому что кроме меня и режиссера никто еще не видел конечный результат", - отметила журналистка.

В свою очередь Александр Глеб рассказал, что, когда Анна Эйсмонт предложила снять о нем фильм, его друзья и партнеры поддержали идею. "Я сам не видел еще картину, для меня это будет что-то особенное. Надеюсь, все мы получим большое удовольствие. Я очень благодарен тем, кто работал над проектом, это много для меня значит", - поделился он перед просмотром.

Среди гостей на премьере присутствовали друзья футболиста, его семья, съемочная команда проекта и руководство Белтелерадиокомпании. Главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий поблагодарил коллег за проделанную работу. Он отметил, что в Беларуси много спортсменов, которыми стоит гордиться. "Нужно и дальше снимать документалистику. Думаю, эта традиция продолжится и в эфире Белтелерадиокомпании появится много материалов обо всех спортивных героях нашей страны", - подчеркнул он.

"Наш HLEB" - история жизненного и карьерного пути самого известного белорусского футболиста постсоветского периода. Александр Глеб вместе со съемочной группой АТН показывает зрителям, с чего начиналась его головокружительная карьера - от "Штутгарта" и "Арсенала" до "Барселоны". В 17 лет он подписал контракт с борисовским БАТЭ, после этого успел поиграть в Бундеслиге. Именно в Германии Александр Глеб вырос в мастера футбола мирового уровня, а затем стал звездой лондонского "Арсенала". Он первый белорусский футболист, сыгравший в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выигравший ее.

В фильме своими воспоминаниями делятся друзья и коллеги спортсмена, среди которых - знаковые персоны мирового футбола: экс-форвард "Штутгарта" Кевин Кураньи, вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн, бывшие полузащитники "Арсенала" Сеск Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки и многие другие.

Премьеру фильма АТН "Наш HLEB" телезрители "Беларусь 1" смогут увидеть 17 марта в 21.50.-0-