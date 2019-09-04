В Минске состоялась церемония открытия турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной "Чижовка-Арене" состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Помощник председателя Белорусской федерации бокса Лев Пименов в торжественной речи отметил славные традиции турнира, на которых выросло не одно поколение боксеров. По его словам, данный старт поможет в том, чтобы найти молодые таланты, которые впоследствии прославят Беларусь на международной арене.
В церемонии также принял участие супервайзер турнира и чемпион мира 1978 года Валерий Рачков.
Соревнования проводятся среди юниоров 2003-2004 годов рождения. Они выявляют сильнейших в весовых категориях 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг.
Участие в турнире принимают более 100 боксеров из Беларуси, Израиля, Германии, Литвы, России, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.
Помимо соревновательной программы 7 сентября в 12.00 состоится чествование спортсменов, выигравших медали чемпионата Европы (U-14) среди школьников, и их тренеров.
Завершатся состязания 7 сентября. Турнир проводится в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.-0-