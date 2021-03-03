В Минске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовал финальный турнир республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе (2006 -2007 годов рождения) дивизиона А - дружины из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче открытия турнира прошлогодние победители соревнований - команда "Торнадо", представляющая Заводской район столицы, - уверенно обыграли "Принеманских ястребов" со счетом 7:2 (2:1, 1:0, 3:1). У победителей "покер" оформил Станислав Жилянин. Еще по шайбе забросили Иван Жуков, Никита Шишко и Валентин Угольник. В составе дружины из Октябрьского района Гродно голевой дубль на счету Ильи Седлецкого.

В сегодняшней программе турнира также сыграют "Северные Рыси" (Витебск) - "Партизан" (Партизанский район Минска), "Шахтер" (Солигорский район Минской области) - "Металлург-Жлобин" (Жлобинский район Гомельской области) и "Атлант" (Кобринский район Брестской области) - "Мираж" (Горки Могилевской области).

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси и Президентский спортивный клуб.-0-