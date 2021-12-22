В Минске стартует "Финал четырех" Кубка Беларуси по баскетболу среди мужчин

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске стартует решающий этап 25-го розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче нынешние обладатели трофея "Цмокi-Мiнск" встретятся с могилевским "Борисфеном", затем баскетболисты "Гродно-93" будут соперничать с витебским "Рубоном". Завтра победители полуфинальных игр встретятся в финальном поединке за Кубок страны, а проигравшие определят бронзового призера кубкового турнира. В прошлом сезоне баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали свой 12-й подряд Кубок Беларуси, обыграв в финале "Борисфен" - 83:79, в матче за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.

На прошлой неделе в Молодечно состоялся финальный этап 25-го кубкового розыгрыша среди женщин. В решающем поединке баскетболистки "Горизонта" завоевали свой второй трофей подряд, одолев "Цмокi-Мiнск" с перевесом в четыре балла - 54:50. В матче за бронзу баскетболистки гродненской "Олимпии" оказались сильнее "Гомельских рысей" - 79:57.-0-