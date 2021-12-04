В минском Дворце спорта стартовал молодежный ЧЕ по танцевальному спорту

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце спорта стартовал молодежный чемпионат Европы по танцевальному спорту по программе десяти танцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В турнире принимают участие пары из Армении, Азербайджана, Хорватии, Дании, Эстонии, России и других стран континента.

Среди тех кто оспаривает медали, белорусские спортсмены Мария Моисеева и Никита Буель.

Во время церемонии открытия вице-президент НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок поблагодарил всех участников за то, что нашли возможность принять участие в чемпионате: "Танцевальный спорт - красивый, эмоциональный и популряный вид. Желаю вам побед и ярких впечатлений от турнира."

Главный судья соревнований Драго Шулек приветствовал участников, судей и зрителей, поблагодарил Национальный олимпийский комитет Беларуси за поддержку турнира, а Белорусский альянс танцевального спорта - за решимость в проведении этого мероприятия в таких непредсказуемых обстоятельствах.

Неспроста, ведь изначально соревнования должны проводиться в Латвии, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и локдауна, который вводится в страну, организаторы вынуждены были отказаться от их проведения. Чуть больше месяца назад было принято решение о том, что чемпионат Европы среди молодежи примет Минск. Подготовиться в столь короткие сроки к проведению такого крупного международного старта было непросто, однако организаторы справились с этой задачей.

Победители и призеры чемпионата определятся. 5 декабря.-0-